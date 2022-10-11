ПСЖ не смог обыграть "Бенфику"
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле сыграл вничью с "Бенфикой" со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Килиан Мбаппе, но во второй половине равновесие восстановид Жоау Мариу.
ПСЖ Франция – "Бенфика" Португалия - 1:1 (1:0)
Голы: Мбаппе, 39 (с пенальти) - 1:0, Жоау Мариу, 62 (с пенальти) - 1:1
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Верратти, Сарабия (Экитик, 74), Витинья, Неймар, Мбаппе.
"Бенфика": Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва (Дракслер, 78), Эурснес, Флорентину (Диогу Гонсалвеш, 78), Фернандес, Гонсалу Рамуш (Пиньо, 77).
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