ПСЖ не продлил контракт с Мбаппе. Они подписали его как нового игрока

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи поделился информацией о контракте нападающего Килиана Мбаппе, который с недавних пор рассчитан до 2025 года.

"Килиан Мбаппе был свободным агентом с января. Мы подписали новичка, а не продлили контракт со своим игроком", – сказал функционер.

Напомним, что в 2017 году ПСЖ арендовал форварда из "Монако" за 35 миллионов евро, после чего, в 2018-м выкупил его за 145 миллионов. В случае продления контракта, "монегаски" должны были получить еще 35 миллионов, однако парижане и Мбаппе обошли этот пункт.

Также не пропустите: "Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-вратаря сборной Англии. | https://dailysports.net