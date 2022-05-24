ПСЖ не продлил контракт с Мбаппе. Они подписали его как нового игрока
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи поделился информацией о контракте нападающего Килиана Мбаппе, который с недавних пор рассчитан до 2025 года.
"Килиан Мбаппе был свободным агентом с января. Мы подписали новичка, а не продлили контракт со своим игроком", – сказал функционер.
Напомним, что в 2017 году ПСЖ арендовал форварда из "Монако" за 35 миллионов евро, после чего, в 2018-м выкупил его за 145 миллионов. В случае продления контракта, "монегаски" должны были получить еще 35 миллионов, однако парижане и Мбаппе обошли этот пункт.
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