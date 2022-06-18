"ПСЖ" не получилось избавиться от Неймара

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"ПСЖ" не получилось избавиться от Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Неймар отказался покидать клуб.

Как сообщает Marca, парижане собирались разгрузить зарплатную ведомость и были готовы избавиться от нескольких игроков.

Неймар с окладом почти в 50 миллионов евро за один сезон стал одним из кандидатов на трансфер. При этом сам футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне бразилец в 22 матчах чемпионата Франции забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. 

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