ПСЖ не договорился по трансферу португальского хавбека

Теги псжлилльренату санчеш

ПСЖ не договорился по трансферу португальского хавбека

Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не сумел договориться о переходе полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, парижский клуб предлагал за футболиста 12 миллионов евро, но получил отказ, так как "доги" намерены выручить за игрока более высокую сумму.

В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ усилился французским талантом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов