ПСЖ не договорился по трансферу португальского хавбека

Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не сумел договориться о переходе полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, парижский клуб предлагал за футболиста 12 миллионов евро, но получил отказ, так как "доги" намерены выручить за игрока более высокую сумму.

В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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