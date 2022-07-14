ПСЖ назвал "Челси" цену на Кимпембе

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ПСЖ назвал "Челси" цену на Кимпембе

Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" определился с ценой на защитника Преснеля Кимпембе, которым интересуется "Челси", сообщает The Independent.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 50 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов. "Аристократы" не готовы платить такую сумму, так как надеются заплатить на 20 миллионов евро меньше.

В прошлом сезоне 26-летний Кимпембе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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