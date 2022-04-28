ПСЖ назвал цену на Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" готов продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 90 миллионов евро. Форвард уже выставлен на трансфер. Впрочем, сам игрок не хочет менять клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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