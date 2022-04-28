ПСЖ назвал цену на Неймара
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" готов продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 90 миллионов евро. Форвард уже выставлен на трансфер. Впрочем, сам игрок не хочет менять клуб.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|28
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
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|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
|28
|27
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|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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