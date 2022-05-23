ПСЖ нашел замену Почеттино в Примейре

Фото: твиттер "Спортинга"/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к главному тренеру лиссабонского "Спортинга" Рубену Амориму, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, португальский специалист является приоритетным вариантом для французского клуба, который собирается уволить нынешнего наставника Маурисио Почеттино.

37-летний Аморим тренирует "Спортинг" с 2020 года. В прошлом сезоне он привел клуб к чемпионскому титулу, а в нынешнем - занял с клубом второе место.

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