"ПСЖ" нашел замену Неймару в сборной Украины

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"ПСЖ" нашел замену Неймару в сборной Украины

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик попал в сферу интересов "ПСЖ".

Руководство французского клуба рассматривает вариант с украинским игроком и готово осуществить трансфер Мудрика. Его подпишут в качестве потенциальной замены Неймару.

Стоит отметить, что донецкий клуб готов продать Мудрика минимум за 60 миллионов евро. 

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