"ПСЖ" нашел замену Неймару в сборной Украины
Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик попал в сферу интересов "ПСЖ".
Руководство французского клуба рассматривает вариант с украинским игроком и готово осуществить трансфер Мудрика. Его подпишут в качестве потенциальной замены Неймару.
Стоит отметить, что донецкий клуб готов продать Мудрика минимум за 60 миллионов евро.
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|Мариуполь
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|Олимпик Донецк
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