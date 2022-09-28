ПСЖ нашел замену Месси в АПЛ

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силве, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста следующим летом. Парижане рассматривают кандидатуру португальца в качестве замены аргентинскому форварду Лионелю Месси, который может вернуться в "Барселону".

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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