ПСЖ нашел замену Месси в АПЛ

Теги манчестер ситипсжлионель мессибернарду силва

ПСЖ нашел замену Месси в АПЛ

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силве, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста следующим летом. Парижане рассматривают кандидатуру португальца в качестве замены аргентинскому форварду Лионелю Месси, который может вернуться в "Барселону".

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Месси назвал условие для возвращения в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи"

Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов