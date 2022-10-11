ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Милана" и сборной Португалии Рафаэлу Леау, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 150 миллионов евро. В составе парижан португалец может заменить форварда Килиана Мбаппе, который хочет покинуть клуб. Ранее сообщалось, что Леау входит в сферу интересов "Реала" и "Челси".

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за "Милан" 11 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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