ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А
Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Милана" и сборной Португалии Рафаэлу Леау, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 150 миллионов евро. В составе парижан португалец может заменить форварда Килиана Мбаппе, который хочет покинуть клуб. Ранее сообщалось, что Леау входит в сферу интересов "Реала" и "Челси".
В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за "Милан" 11 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17