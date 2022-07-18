ПСЖ нашел замену Кимпембе в Португалии
Фото: твиттер Гонсалу Инасиу/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Гонсалу Инасиу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро. В составе парижан португалец может заменить защитника Преснеля Кимпембе, которым интересуется "Челси".
В прошлом сезоне 20-летний Инасиу провел за "Спортинг" 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: ПСЖ не договорился по трансферу португальского хавбека. | https://dailysports.net
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