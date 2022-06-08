ПСЖ намерен избавиться от Икарди

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет избавиться от аргентинского нападающего Мауро Икарди, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство французского клуба больше не рассчитывает на футболиста, разочаровавшись в его игре. При этом сам форвард не хочет уходить из команды.

В минувшем сезоне 29-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на форварда сборной Италии. | https://dailysports.net