ПСЖ надолго теряет основного защитника
Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен
Защитник "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе выбыл из строя из-за травмы, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят не менее шести недель.
В нынешнем сезоне 27-летний Кимпембе провел за ПСЖ восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Ренн
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|49
|5
|Ницца
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13