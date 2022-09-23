ПСЖ надолго теряет основного защитника

Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе выбыл из строя из-за травмы, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят не менее шести недель.

В нынешнем сезоне 27-летний Кимпембе провел за ПСЖ восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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