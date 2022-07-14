"ПСЖ" начал переговоры с Месси о новом контракте

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

"ПСЖ" надеется подписать новое соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Нынешний контракт игрока истекает летом 2023 года, но руководство парижан хочет пролонгировать сотрудничество на один сезон.

Как информирует Marca, Месси должен принять решение о продлении соглашения после чемпионата мира – 2022 в Катаре.

В минувшем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач.

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