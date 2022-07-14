"ПСЖ" начал переговоры с Месси о новом контракте
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
"ПСЖ" надеется подписать новое соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Нынешний контракт игрока истекает летом 2023 года, но руководство парижан хочет пролонгировать сотрудничество на один сезон.
Как информирует Marca, Месси должен принять решение о продлении соглашения после чемпионата мира – 2022 в Катаре.
В минувшем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач.
Не пропустите: Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Арсенал" назвал цену на Пепе, которым интересуются 4 клуба
-
"Ювентус" хочет купить защитника "Арсенала"
-
ПСЖ назвал "Челси" цену на Кимпембе
-
ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"
-
"Арсенал" может купить защитника "Шахтера"
-
"Наполи" сделал предложение Дибале
-
ЦСКА продал Бийола в Серию А
-
"Ювентус" купил итальянского защитника
-
Зинченко стал главной целью "Арсенала"
-
Роналду не перейдет в "Челси"
-
"Брентфорд" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Левандовски вновь опоздал на тренировку "Баварии"
-
Видаль перешел в бразильский топ-клуб
-
"Брентфорд" подписал украинского таланта
-
"ПСЖ" начал переговоры с Месси о новом контракте
-
Крал перебрался в чемпионат Германии
-
"Крылья Советов" могут арендовать 19-летнего нападающего "Спартака"
-
Бакка вернулся в чемпионат Колумбии
-
Дембеле продлил контракт с "Барселоной"
-
Абаскаль не будет покидать "Спартак" после ухода Каттани
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13