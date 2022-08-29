ПСЖ нацелился на защитника "Монако"

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ПСЖ нацелился на защитника "Монако"

Фото: твиттер Акселя Дисаси/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к защитнику "Монако" и сборной Демократической Республики Конго Акселю Дисаси, сообщает журналист Goal Марк Мешенуа в своем твиттере.

По сведениям источника, парижане могут приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Монегаски хотят получить за игрока 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Дисаси провел за "Монако" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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