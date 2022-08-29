ПСЖ нацелился на защитника "Монако"
Фото: твиттер Акселя Дисаси/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к защитнику "Монако" и сборной Демократической Республики Конго Акселю Дисаси, сообщает журналист Goal Марк Мешенуа в своем твиттере.
По сведениям источника, парижане могут приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Монегаски хотят получить за игрока 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Дисаси провел за "Монако" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Лион
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
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|28
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|15
|Метц
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|28
|27
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|Амьен
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|Тулуза
|28
|13