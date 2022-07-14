ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"

Фото: твиттер Гонсалу Рамуша/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему лиссабонской "Бенфики" Гонсалу Рамушу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом Рамуш является для парижан резервным вариантом на тот случай, если не удастся купить форварда "Реймса" Юго Экитике.

В прошлом сезоне 21-летний Рамуш провел за "Бенфику" 46 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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