ПСЖ нацелился на португальского хавбека

Теги псжпортуманчестер юнайтедньюкасл юнайтедвитинья

ПСЖ нацелился на португальского хавбека

Фото: твиттер Витиньи/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" Витиньи, сообщает журналист Педру Сепульведа в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро. Также португальцем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

В минувшем сезоне 22-летний Витинья провел за "Порту" 47 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Аллегри не возглавит ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" продала хавбека Року в АПЛ

"Бавария" продала хавбека Року в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов