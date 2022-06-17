ПСЖ нацелился на португальского хавбека
Фото: твиттер Витиньи/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" Витиньи, сообщает журналист Педру Сепульведа в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро. Также португальцем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
В минувшем сезоне 22-летний Витинья провел за "Порту" 47 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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