ПСЖ нацелился на полузащитника сборной Испании

Фото: твиттер Карлоса Солера/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Валенсии" и сборной Испании Карлосу Солеру, сообщает Marca.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает хавбека в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся приобрести испанского полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

В нынешнем сезоне 25-летний Солер провел за "Валенсию" два матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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