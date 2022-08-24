ПСЖ нацелился на полузащитника сборной Испании
Фото: твиттер Карлоса Солера/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Валенсии" и сборной Испании Карлосу Солеру, сообщает Marca.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает хавбека в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся приобрести испанского полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.
В нынешнем сезоне 25-летний Солер провел за "Валенсию" два матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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