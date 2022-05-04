ПСЖ нацелился на форварда "Ювентуса"

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ПСЖ нацелился на форварда "Ювентуса"

Фото: твиттер Мойсе Кина/Автор неизвестен

"Пари Сенн-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Мойсе Кину, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что Кин ранее уже играл за ПСЖ в сезоне-2020/2021.

22-летний Кин принадлежит "Эвертону", но прошлым летом он был арендован "Ювентусом" с правом выкупа. В нынешнем сезоне форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" не могут договориться по трансферу Паредеса. | http://soccernews.ru
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