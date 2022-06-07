ПСЖ нацелился на форварда сборной Италии

Фото: твиттер Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуке Скамакке, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители ПСЖ уже провели предварительные переговоры с руководством итальянского клуба. Также форвардом интересуется "Арсенал".

В минувшем сезоне 23-летний Скамакка провел за "Сассуоло" 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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