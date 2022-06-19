ПСЖ нацелился на чемпиона Европы-2016

Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Лилля" Ренату Санчешу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро. Также игроком активно интересуется "Милан", но предложение парижан лучше и для "Лилля", и для самого хавбека.

В минувшем сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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