ПСЖ на прошлой неделе делал фантастическое предложение Мбаппе. Сейчас парижане сдались

1 Теги килиан мбаппепсжреал мадрид

ПСЖ на прошлой неделе делал фантастическое предложение Мбаппе. Сейчас парижане сдались

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

На прошлой неделе "Пари Сен-Жермен" предпринимал последнюю попытку сохранить французского нападающего Килиана Мбаппе в своем составе.

Как сообщает журналист Жюльен Лорен, ПСЖ на прошлой неделе предлагал форварду астрономическую зарплату, капитанскую повязку и максимально конкурентоспособную команду ради того, чтобы он подписал новый контракт.

Но, по информации источника, теперь парижане сдались и смирились с тем, что Килиан Мбаппе продолжит свою карьеру в мадридском "Реале".

Ранее сообщалось, что в "Реале" он будет зарабатывать более, чем в два раза меньше, чем мог бы получать в Париже, а именно 25 миллионов евро чистыми.

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Комментарии

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andi
андрей

Зато будет с титулами.

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