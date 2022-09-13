ПСЖ может продлить Рамоса: названо важное условие

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ПСЖ может продлить Рамоса: названо важное условие

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" может продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, футболист может получить новое соглашение в том случае, если уровень его игры не упадет. Стоит отметить, что в прошлом сезоне испанец почти не играл из-за травм, но сейчас стабильно выходит в стартовом составе.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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