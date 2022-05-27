ПСЖ может подписать форварда "Арсенала"

Фото: твиттер Николя Пепе/Автор неизвестен

Ивуарийского форварда лондонского "Арсенала" Николя Пепе предложили "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб надеется избавиться от футболиста в летнее трансферное окно. В составе ПСЖ Пепе может заменить аргентинца Анхеля Ди Марию, который покинет клуб в связи с истечением контракта.

В нынешнем сезоне 26-летний Пепе провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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