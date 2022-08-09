ПСЖ может перехватить трансферную цель "Челси"

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, французский клуб следит за переговорами между "лисами" и "Челси". Ранее сообщалось, что "Лестер" хочет получить за игрока 100 миллионов евро, но "Челси" не готов платить больше 82 миллионов.

В прошлом сезоне 21-летний Фофана провел за "Лестер" 12 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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