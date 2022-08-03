ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет купить полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силву, сообщает журналист Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб в ближайшее время сделает предложение по трансферу игрока. Сам Бернарду готов вернуться во Францию, где он ранее выступал за "Монако". Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагал в обмен на Силву бразильского форварда Неймара, но получил отказ от "горожан".

Напомним, что португальцем также интересуется "Барселона".

В прошлом сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ". | https://dailysports.net