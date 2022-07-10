ПСЖ может купить Тюрама

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ПСЖ может купить Тюрама

Фото: твиттер Хеффрена Тюрама/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Хеффрену Тюраму, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, парижский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает новый главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, который ранее тренировал "Ниццу".

В прошлом сезоне 21-летний Тюрам провел за "Ниццу" 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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