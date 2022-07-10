ПСЖ может купить Тюрама
Фото: твиттер Хеффрена Тюрама/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Хеффрену Тюраму, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, парижский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает новый главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, который ранее тренировал "Ниццу".
В прошлом сезоне 21-летний Тюрам провел за "Ниццу" 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13