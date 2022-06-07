ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии
Фото: твиттер Ловро Майера/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" и сборной Хорватии Ловро Майеру, сообщает FootMercato.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферноое окно.
В минувшем сезоне 24-летний Майер провел за "Ренн" 49 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Лион
|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13