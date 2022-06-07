ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии

Фото: твиттер Ловро Майера/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" и сборной Хорватии Ловро Майеру, сообщает FootMercato.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферноое окно.

В минувшем сезоне 24-летний Майер провел за "Ренн" 49 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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