ПСЖ может купить еще одного защитника "РБ Лейпциг"

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ПСЖ может купить еще одного защитника "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Мохаммеда Симакана/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому защитнику "РБ Лейпциг" Мохаммеду Симакану, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает Симакана в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить словацкого защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

Стоит отметить, что ранее ПСЖ купил защитника "РБ Лейпциг" Норди Мукиэле.

В нынешнем сезоне 22-летний Симакан провел два матча. "РБ Лейпциг" хочет получить за него 40 миллионов евро.

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