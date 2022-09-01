ПСЖ купил полузащитника сборной Испании

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Валенсии" и сборной Испании Карлоса Солера.

Французский клуб заплатил за футболиста 18 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

25-летний Солер выступал за "Валенсию" с 2016 года. Всего он провел за клуб 226 матчей, забил 36 голов и отдал 31 результативную передачу. За сборную Испании сыграл девять матчей и забил три гола.

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