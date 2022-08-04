ПСЖ купил чемпиона Европы-2016

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ПСЖ купил чемпиона Европы-2016

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с парижским клубом контракт до лета 2027 года.

24-летний Санчеш выступал за "Лилль" с 2019 года. Всего он провел за клуб 90 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Бенфику", "Баварию" и "Суонси". За сборную Португалии сыграл 32 матча и забил три мяча. 2-кратный чемпион Германии, чемпион Португалии, чемпион Франции, обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, чемпионат Европы-2016.

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