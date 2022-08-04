ПСЖ купил чемпиона Европы-2016
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с парижским клубом контракт до лета 2027 года.
24-летний Санчеш выступал за "Лилль" с 2019 года. Всего он провел за клуб 90 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Бенфику", "Баварию" и "Суонси". За сборную Португалии сыграл 32 матча и забил три мяча. 2-кратный чемпион Германии, чемпион Португалии, чемпион Франции, обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, чемпионат Европы-2016.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13