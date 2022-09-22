ПСЖ и "Ювентус" поборются за основного игрока "Челси"

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ПСЖ и "Ювентус" поборются за основного игрока "Челси"

Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" и парижский "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к полузащитнику лондонского "Челси" и сборной Франции Нголо Канте, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский и французский клубы намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "аристократами". Таким образом, хавбек может перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Канте провел за "Челси" два матча и не отметился результативными действиями.

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