ПСЖ и "Ювентус" не могут договориться по трансферу Паредеса

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ПСЖ и "Ювентус" не могут договориться по трансферу Паредеса

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредесу, но пока не может договориться по его трансферу, сообщает Сorriere dello Sport.

По сведениям источника, французский клуб оценивает хавбека в 20 миллионов евро, но "Ювентус" надеется договориться о снижении цены. Ранее сообщалось, что ПСЖ летом собирается избавиться от всех аргентинцев, кроме Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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