ПСЖ и "Ньюкасл" поборются за хавбека "Байера"

Фото: твиттер Муссы Диаби/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику "Байера" Муссе Диаби, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, французский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немцы надеются сохранить игрока, но могут согласиться его продать за 60-70 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Диаби провел за "Байер" 42 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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