ПСЖ и "Ньюкасл" поборются за хавбека "Байера"

Теги псжньюкасл юнайтедбайер леверкузенмусса диабитрансферы

ПСЖ и "Ньюкасл" поборются за хавбека "Байера"

Фото: твиттер Муссы Диаби/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику "Байера" Муссе Диаби, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, французский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немцы надеются сохранить игрока, но могут согласиться его продать за 60-70 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Диаби провел за "Байер" 42 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на чемпиона Европы-2016. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 июня

Главные новости дня: 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов