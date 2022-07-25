ПСЖ и "Лион" поборются за Рабьо

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

ПСЖ и "Лион" проявляют интерес к французскому полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, французские клубы хотят заполучить футболиста бесплатно, несмотря на то, что его контракт с "Юве" действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что тренерский штаб туринского клуба перевел игрока в молодежную команду.

В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

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