ПСЖ и "Лион" поборются за Рабьо
Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен
ПСЖ и "Лион" проявляют интерес к французскому полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.
По сведениям источника, французские клубы хотят заполучить футболиста бесплатно, несмотря на то, что его контракт с "Юве" действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что тренерский штаб туринского клуба перевел игрока в молодежную команду.
В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
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|26
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|2
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|26
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|3
|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17