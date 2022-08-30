"ПСЖ" хочет успеть купить полузащитника "Валенсии"

Фото: твиттер Карлоса Солера/Автор неизвестен

"ПСЖ" по-прежнему заинтересован в покупке полузащитника "Валенсии" Карлоса Солера.

Парижане надеются купить футболиста 25-летнего хавбека этим летом, несмотря на скорый переход Фабиана Руиса из "Наполи".

Как сообщает Marca со ссылкой на Cope, сделка оценивается в 17 млн евро.

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