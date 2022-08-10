ПСЖ хочет расстаться с Эррерой
Фото: твиттер Андера Эрреры/Автор неизвестен
Испанский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, руководство французского клуба хочет досрочно расторгнуть с футболистом контракт, который действует до лета 2024 года.
В прошлом сезоне 32-летний Эррера провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.
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