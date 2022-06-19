ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

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ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитника "Лидса" и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает BeFoot.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и уже сделал запрос по нему. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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