ПСЖ хочет купить Обамеянга

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к габонскому нападающему "Челси" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста следующим летом. В Париже форварда рассматривают в качестве игрока ротации.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Челси" пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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