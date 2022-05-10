ПСЖ хочет купить Каземиро

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ПСЖ хочет купить Каземиро

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет надежд купить бразильского полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб надеется купить хавбека в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Ювентус". "Реал" может продать футболиста, но только при наличии серьезного предложения.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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