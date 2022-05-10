ПСЖ хочет купить Каземиро
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не оставляет надежд купить бразильского полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб надеется купить хавбека в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Ювентус". "Реал" может продать футболиста, но только при наличии серьезного предложения.
В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|19
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|4
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|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14