"ПСЖ" хочет избавиться не только от Неймара, но и от Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Новое спортивное руководство "ПСЖ" считает, что Лионель Месси и Неймар не смогут стать частью будущего команды.
Оба футболиста в ближайшее время могут покинуть клуб, заявил испанский журналист Педро Мората в четверг в программе El Partidazo de COPE.
В клубе также понимают, что будет достаточно непросто избавиться от звездных игроков.
Инициатива о прощании с игроками исходит от спортивного директора парижан Луиса Кампоса и Кристофа Галтье, который в ближайшее время может быть назначен на пост главного тренера.
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