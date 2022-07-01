"ПСЖ" хочет избавиться не только от Неймара, но и от Месси

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"ПСЖ" хочет избавиться не только от Неймара, но и от Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Новое спортивное руководство "ПСЖ" считает, что Лионель Месси и Неймар не смогут стать частью будущего команды.

Оба футболиста в ближайшее время могут покинуть клуб, заявил испанский журналист Педро Мората в четверг в программе El Partidazo de COPE.

В клубе также понимают, что будет достаточно непросто избавиться от звездных игроков.

Инициатива о прощании с игроками исходит от спортивного директора парижан Луиса Кампоса и Кристофа Галтье, который в ближайшее время может быть назначен на пост главного тренера. 

Не пропустите: Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины. | https://dailysports.net
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