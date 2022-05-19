ПСЖ готов заплатить 70 млн евро за одного из лидеров "Милана"
Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к португальскому нападающему "Милана" Рафаэлу Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 70 миллионов евро. "Милан" оценивает игрока в 100 миллионов. При этом итальянцы надеются сохранить игрока и для этого клуб готов увеличить его зарплату с 1,5 до 4,5 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|26
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|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|27
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