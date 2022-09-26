ПСЖ готов заплатить 30 млн евро за одного из лидеров "Интера"

Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" по-прежнему хочет купить защитника "Интера" Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. "Интер" может согласиться продать игрока, так как его контракт истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что словаком также интересуется "Реал".

В нынешнем сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" девять матчей и не отметился результативными действиями.

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