ПСЖ готов заплатить 30 млн евро за одного из лидеров "Интера"
Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" по-прежнему хочет купить защитника "Интера" Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. "Интер" может согласиться продать игрока, так как его контракт истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что словаком также интересуется "Реал".
В нынешнем сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" девять матчей и не отметился результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17