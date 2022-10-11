ПСЖ готов продать Мбаппе, но при одном условии

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ПСЖ готов продать Мбаппе, но при одном условии

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" готов продать нападающего Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство французского клуба согласно рассмотреть предложения от других клубов, кроме мадридского "Реала". При этом сам форвард хочет присоединиться именно к королевскому клубу. Одним из претендентов на француза является "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 12 матчей и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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