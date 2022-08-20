"ПСЖ" готов приобрести Силву, но при одном условии

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"ПСЖ" готов приобрести Бернарду Силву у "Манчестер Сити", но только при одном условии.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, трансфер состоится только в случае продажи Неймара.

В то же время сам бразилец не собирается уходить из "ПСЖ" в текущее трансферное окно, поэтому подписать 28-летнего игрока "Сити" практически невозможно.

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