ПСЖ готов отдать Неймара в аренду

Теги неймарпсж

ПСЖ готов отдать Неймара в аренду

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" намерен избавиться от бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает  журналист TNT Sports Brazil Марсело Бехлер в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб готов как продать футболиста, так и отдать его в аренду. Кроме того, парижане могут обменять бразильца на нескольких игроков другого клуба. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата Неймара, который зарабатывает 35 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус", а также его предложили "Барселоне".

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Хави Симмонс покинул ПСЖ и вернулся на родину. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" близок к трансферу Рафиньи

"Челси" близок к трансферу Рафиньи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов