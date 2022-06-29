ПСЖ готов отдать Неймара в аренду
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" намерен избавиться от бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает журналист TNT Sports Brazil Марсело Бехлер в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб готов как продать футболиста, так и отдать его в аренду. Кроме того, парижане могут обменять бразильца на нескольких игроков другого клуба. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата Неймара, который зарабатывает 35 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус", а также его предложили "Барселоне".
В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Хави Симмонс покинул ПСЖ и вернулся на родину. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Боруссия" Дортмунд назвала огромную цену на Беллингема
-
ПСЖ готов отдать Неймара в аренду
-
"Челси" близок к трансферу Рафиньи
-
ЦСКА нацелился на одноклубника Кокорина
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 40 млн евро за защитника "Аякса"
-
"Барселона" сделал третье предложение по Левандовски
-
Кокорин отказывается уходить из "Фиорентины"
-
"Спартак" впервые выиграл под руководством Абаскаля
-
ЦСКА сделал повторное предложение по лидеру "Фенербахче"
-
В "Крыльях Советов" прокомментировали возвращение украинского футболиста
-
Отец Черышева ответил на слухи о переходе футболиста в "Динамо"
-
"Аталанта" перестала платить "Локомотиву" по трансферу Миранчука
-
В "Реале" определились с будущим Азара
-
Левандовски устал от переговоров "Баварии" с "Барселоной"
-
Озвучена внушительная зарплата Ди Марии в "Ювентусе"
-
Маркао не перейдет в "Зенит"
-
"Зенит" "обменял" Юри Алберто на двух бразильцев
-
Кутепов впервые высказался об уходе из "Спартака"
-
Широков рассказал о зарплате Бакаева в "Зените"
-
"Сочи" может купить футболиста "Енисея"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13