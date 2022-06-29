ПСЖ готов отдать Неймара в аренду

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" намерен избавиться от бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает журналист TNT Sports Brazil Марсело Бехлер в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб готов как продать футболиста, так и отдать его в аренду. Кроме того, парижане могут обменять бразильца на нескольких игроков другого клуба. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата Неймара, который зарабатывает 35 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус", а также его предложили "Барселоне".

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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