ПСЖ договорился с тренером "Ниццы"
Фото: сайт "Ниццы"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ниццы" Кристоф Гальтье близок к назначению на аналогичный пост в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, специалист уже согласовал с парижским клубом контракт до лета 2024 года. В ПСЖ Гальтье заменит нынешнего наставника Маурисио Почеттино.
55-летний Гальтье в минувшем сезоне занял с "Ниццей" пятое место в Лиге 1.
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