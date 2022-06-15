ПСЖ договорился с тренером "Ниццы"

Теги псжниццакристоф гальтье

ПСЖ договорился с тренером "Ниццы"

Фото: сайт "Ниццы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ниццы" Кристоф Гальтье близок к назначению на аналогичный пост в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, специалист уже согласовал с парижским клубом контракт до лета 2024 года. В ПСЖ Гальтье заменит нынешнего наставника Маурисио Почеттино.

55-летний Гальтье в минувшем сезоне занял с "Ниццей" пятое место в Лиге 1.

Не пропустите: Тухель попросил "Челси" купить защитника ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 15 июня

Главные новости дня: 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов