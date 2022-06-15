ПСЖ договорился с тренером "Ниццы"

Фото: сайт "Ниццы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ниццы" Кристоф Гальтье близок к назначению на аналогичный пост в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, специалист уже согласовал с парижским клубом контракт до лета 2024 года. В ПСЖ Гальтье заменит нынешнего наставника Маурисио Почеттино.

55-летний Гальтье в минувшем сезоне занял с "Ниццей" пятое место в Лиге 1.

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