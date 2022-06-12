ПСЖ договорился с Почеттино о разрыве контракта

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ПСЖ договорился с Почеттино о разрыве контракта

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино уйдет в отставку, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство французского клуба договорилось с аргентинским специалистом о досрочном разрыве контракта.

В минувшем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино стал чемпионом Франции, но вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

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