ПСЖ договорился с Почеттино о разрыве контракта
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино уйдет в отставку, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, руководство французского клуба договорилось с аргентинским специалистом о досрочном разрыве контракта.
В минувшем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино стал чемпионом Франции, но вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.
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