ПСЖ договорился с хавбеком сборной Португалии
Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" договорился по условиям личного контракта с полузащитником "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчешом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, парижский клуб готов платить футболисту зарплату в размере пяти миллионов евро в год плюс бонусы. Впрочем, ПСЖ еще нужно договориться с "Лиллем" по сумме трансфера. Игроком также интересуется "Милан".
В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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