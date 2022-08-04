"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"

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"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"

Фото: твиттер Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен

Хавбек "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум практически завершил трансфер в "Рому".

Как сообщает известный журналист Николо Скира, римляне возьмут в аренду защитника парижан и сборной Нидерландов с обязательным выкупом в случае, если футболист сыграет в более чем 50% матчей сезона и "Рома" сможет пробиться в Лигу чемпионов.

Интересно, что "ПСЖ" будет выплачивать 40% зарплаты полузащитника в сезоне-2022/2023. 

В прошлом сезоне Вейналдум сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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